Иран Ислам Республикасынын Ордусу Иранын "Сили Сити" нефт танкерини там тәһлүкәсизликлә Иранын әрази суларына дахил етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусу Иранын "Сили Сити" нефт танкеринин Орду Һәрби Дәниз Гүввәләринин әмәлијјат дәстәји илә Иранын әрази суларына дахил олдуғу барәдә мәлумат јајыб.
Иран Ислам Республикасы Ордусу бәјан едиб: Террорчу АБШ ордусунун һәрби дәниз групунун чохсајлы хәбәрдарлыгларына вә тәһдидләринә бахмајараг, Иранын "Сили Сити" нефт танкери Орду Һәрби Дәниз Гүввәләринин әмәлијјат дәстәји илә вә там тәһлүкәсизлик шәраитиндә, Әрәб дәнизини кечәрәк өтән ҝеҹә Иранын әрази суларына дахил олмушдур. Танкер бир нечә саат өнҹә Иран Ислам Республикасынын ҹәнуб лиманларындан биринин лөвбәр јериндә лөвбәр салмышдыр.
