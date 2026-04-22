Трампын хошуна ҝәлмәјән даһа бир назир ишиндән кәнарлашдырылды. АБШ-ын Әмәк назири ишсиз галды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Реутерс" хәбәр аҝентлији јазыр ки, Лори Чавез-Деремер вәзифә сәлаһијјәтләриндән суи-истифадә илә бағлы апарылан арашдырмалар фонунда АБШ-нин Әмәк назири вәзифәсиндән истефа вериб.
Чавез-Деремер 20 апрел тарихиндә вәзифә сәлаһијјәтләриндән суи-истифадә иттиһамларынын арашдырылдығы бир вахтда вә назирлијин баш мүфәттишинин онун вә баш көмәкчиләри илә бағлы иддиаларын тәһгигатыны јекунлашдырмаға јахынлашдығы мәгамда вәзифәсиндән истефа вериб.
Ағ Ев елан едиб ки, онун мүавини Кит Сондерлинг Әмәк Назирлијинин рәһбәри вәзифәсини мүвәггәти иҹра едәҹәк.
Чавез-Деремер бәјанатында билдириб: "Һөкумәтдәки хидмәтимин баша чатмасы о демәк дејил ки, мән америкалы ишчиләр үчүн мүбаризәдән әл чәкирәм."
Гејд едәк ки, Трамп, администрасијасында кимин һәгигәтләри сөјләјиб чәкдији планына етираз вә ја суал едирсә ону дөвләт апаратындан раһатлыгла кәнарлашдырыр.
