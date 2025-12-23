Иранын Мәдәни Ирс, Туризм вә Әл Сәнәтләри Назири: “Чиә Шәв” вә ја “Јәлда” реҝион өлкәләри илә пајлашылан ән гәдим ирсимиздир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәдәни ирс, туризм вә әл сәнәтләри назири Иран вә Газахыстанын Мәдәнијјәт Ҝеҹәсиндә чыхышы заманы вурғулајыб: Халгларын ортаг ирси һәмрәјлик, диалог вә мәдәни сүлһүн ҝүҹләндирилмәси үчүн мүһүм зәмин јарадыр.
О билдириб: реҝионун ајинләри, елми вә мәдәни сималары, еләҹә дә гәдим әнәнәләри ҹоғрафи сәрһәдләрдән кәнарда халглары бир-биринә бағлајыр вә бу сивилизасија сәрвәтинин даһа дәриндән танынмасы вә лајигинҹә дүнја иҹтимаијјәтинә тәгдим едилмәси бизим мәсулијјәтимиздир.
Назир мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт потенсиалындан халглар арасында әлагәләрин гурулмасында әлдә олунмуш әввәлки уғурлу тәҹрүбәләрә ишарә едәрәк әлавә едиб: даһа өнҹә Ермәнистан Филармонијасынын симфоник оркестринин Тәхти-Ҹәмшид абидәси әразисиндә чыхышы ҝениш иҹтимаи марагла гаршыланыб вә бу, мәдәнијјәт вә инҹәсәнәтин дилинин тәсирли, давамлы вә сәрһәдләрдән кәнар бир дил олдуғуну ҝөстәриб.
Мәдәни ирс назири Јәлда мәрасиминин реҝионун мәдәни јаддашындакы јерини вурғулајараг гејд едиб: Јәлда реҝион өлкәләри илә пајлашдығымыз ән гәдим вә ән ҝөзәл ортаг ирсләрдән биридир; әсрләр боју бу торпагларда јашајан инсанлары ишыг, истилик, севҝи вә үмид әтрафында бир араја ҝәтирән вә бу ҝүн дә һәмрәјлик вә мәдәни давамлылыг месажыны дашыјан бир ирсдир.
