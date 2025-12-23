Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист медиа органы Гаһирәнин 1979-ҹу ил сүлһ сазишинә јенидән бахдығыны билдириб.
Сионист аналитикләрин фикринҹә, Мисирин бу аддымы реҝионда тәһлүкәсизлик балансыны дәјишә вә Тел-Әвивин һесабламаларыны поза биләр.
Мәлумата ҝөрә, бу мәсәлә Мисир президенти Әбдүлфәттаһ әс-Сисинин Вашингтона мүмкүн сәфәри илә бағлы јајылан хәбәрләрлә ејни вахтда ҝүндәмә ҝәлиб. Бунунла белә, мәлуматлы мәнбәләр һазырда онун АБШ пајтахтында сионист режимин баш назири илә ҝөрүш еһтималыны тәкзиб едибләр.
Сионист «Натсив» хәбәр платформасы кәшфијјат һесабатларына истинадән билдириб ки, Мисир ордусу сон дөврләрдә Синај јарымадасында мүасир һава һүҹумундан мүдафиә системләри јерләшдириб. Билдирилиб ки, бу системләр арасында Чин истеһсалы олан ҺГ-9Б ҺҺМ системи дә вар.
