Гејри-легал Исраил јәһуди режими Ливанын ҹәнубунда ики Һизбуллаһ үзвүнү террор етдијини идда едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист сионист режим ордусу Ливанын ҹәнубунда Һизбуллаһын һәрби инфраструктуруну бәрпа едән ики Ливанлыны террор етдијини иддиа едиб.
Ишғалчы сионист режим ордусу ачыгламасында һәр ики Ливанынын Һизбуллаһын үзвләри олдуғуну гејд едәрәк билдириб: “Дүнән Ливанын ҹәнубундакы Јатыр бөлҝәсиндә ики Һизбуллаһ үзвү һәдәфә алыныб. Һүҹум заманы бөлҝәдә һәрби инфраструктуру бәрпа етмәјә чалышан бир Һизбуллаһ үзвү өлдүрүлүб вә онун фәалијјәти Исраил илә Ливан арасында разылашмаларын позулмасы һесаб едилиб.”
Диҝәр тәрәфдән, Ливан Сәһијјә Назирлији базар ҝүнү Исраилин Ливанын ҹәнубундакы Јатыр шәһәринә ики һава һүҹумунда бир нәфәрин өлдүјүнү вә бир нәфәрин јараландығыны ачыглајыб.
Ачыгланан мәлумата ҝөрә, илк һүҹум Јатырда, Бинт Ҹбеилдә бир сәрнишин автомобилини һәдәфә алыб вә нәтиҹәдә автомобил јаныб. Тәхминән 15 дәгигә сонра Исраил пилотсуз тәјјарәси ејни шәһәрдә мотосиклетә даһа бир һүҹум һәјата кечирди вә бу да онун јанмасына сәбәб олду.
