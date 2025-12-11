Инсан Һаглары Мәркәзи бејнәлхалг өһдәликләрин әдаләтли иҹрасыны тәләб едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Инсан Һаглары Мәркәзи БМТ Инсан Һаглары Бәјаннамәсинин гәбул олунмасынын илдөнүмү мүнасибәтилә бәјанат јајыб.
Бәјанатда дүнја иҹтимаијјәтинә БМТ Низамнамәси вә бејнәлхалг мүгавиләләрин принсипләринә садиг галмасынын ваҹиблији вурғуланыб, һәмчинин Иран, Фәләстин вә диҝәр зүлм ҝөрмүш халгларын әсас һүгугларынын ҝениш шәкилдә позулмасына даир хәбәрдарлыг едилиб.
Бәјанатда һәмчинин биртәрәфли санксијаларын вә Иран әлејһинә сон һәрби һүҹумларын јаратдығы дағыдыҹы тәсирләрә диггәт чәкилир. Сијасәтчи вә икили јанашмалардан узаг дурулмасы вә бејнәлхалг өһдәликләрин реал, әдаләтли вә гәрәзсиз шәкилдә иҹра олунмасы тәләб олунур.
Бәјанатда вурғуланыр: Бу ҝүн дүнја иҹтимаијјәти даһа чох сәмими, ајры-сечкиликсиз вә үмуми мејарлара әсасланан фәалијјәтә еһтијаҹ дујур. Лакин Иран халгы вә реҝионун бир чох зүлм ҝөрмүш халглары һүгугларыны позан ганунсуз вә әдаләтсиз аддымларла ҹидди проблемләрлә үзләшир.
Бәјанатын давамында билдирилир: БМТ Инсан Һаглары Ҝүнү өлкәләрин инсанын тәбии бәрабәрлији вә дәјишмәз ләјагәтинә садиглији үзәриндә дүшүнмәси үчүн фүрсәтдир. Лакин реаллыг ҝөстәрир ки, милјонларла инсан, о ҹүмләдән Иран вә Фәләстин халглары һәлә дә ачыг шәкилдә инсан һагларыны, бејнәлхалг һуманитар һүгугу вә бејнәлхалг һүгугун әсас принсипләрини позан сијасәтләрин гурбаны олурлар.
