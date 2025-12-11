Иран ҝүзҝү сәнәтинин дүнја гејдијјатындан сонра Мәдәни Ирс назиринин месажы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ЈУНЕСКО-нун Һөкумәтләрарасы Комитәсинин 20-ҹи сессијасында "Иран Мемарлығында Ҝүзҝү Сәнәти"нин дүнја гејдијјатындан сонра Мәдәни Ирс, Туризм вә Әл Ишләри назири Салеһи Әмири деди: Бу сәнәт мемарлығы техника сәвијјәсиндән мүдриклик вә билик сәвијјәсинә галдырды.
Ҝүзҝү сәнәтинин дүнја гејдијјаты сәнәти космоложи дилә чевирән, мемарлығы мәна системинә чевирән вә маддәни һәгигәтин әксинә чевирән билијин тәсдигидир.
Ҝүзҝү иши, ән дәрин сәвијјәсиндә, епистемоложи системин објективлијидир; ишығы јалныз физики феномен дејил, һәм дә екзистенсиал принсип вә гаврајыш мәнбәји һесаб едән бир систем. Бу мемарлыгда ишығын чохалмасы биликләрин чохлуғудур.
Салеһи Әмири ҝүзҝү ишини "мәкан феноменолоҝијасы" һесаб етди вә әлавә етди: Бу сәнәтдә мәкан функсијаны ашыр вә тәҹрүбә саһәсинә чеврилир. Инсанын әксләр дүнјасы илә гаршылашмасы ону ишыг, мәна вә тәфсир шәбәкәсинә јерләшдирир; бурада мемарлыг дахили вә хариҹи дүнјалар арасында бир ҝүзҝүјә чеврилир вә сәнаје сәвијјәсиндән билик сәвијјәсинә јүксәлир.
