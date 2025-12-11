Зәнҹан вә Урмијаја илк пајыз гары јағды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гышын башламасына ики һәфтәдән аз вахт галмыш илк пајыз гары Зәнҹанвә Урмијанын јүксәкликләринә, евләрин дамларына вә күчәләринә јағды, шәһәр гышы хош гаршылады вә бир чох вәтәндашын севинҹинә сәбәб олду.
Чәршәнбә ахшамы, 2025-ҹи илин декабр ајынын 10-да јаған пајызын илк гары Зәнҹан шәһәрини ағ өрпәјә бүрүјүб. Гар јағышы шәһәр сакинләри вә кәнд тәсәррүфаты илә мәшғул оланлар тәрәфиндән севинҹлә гаршыланыб.
Чәршәнбә ахшамы саат 13:00 радәләриндә Урмијаја башлајан гар јағышы шәһәрин әксәр һиссәләриндә гејдә алынды.
Гәрби Азәрбајҹан Метеоролоҝија Идарәсинин сон бир нечә ҝүндә јүксәк дағлыг әразиләр үчүн прогнозлашдырдығы гар јағышы дүнән ҝеҹәдән бәри әјаләтин ҹәнубунун ҝениш әразиләрини ағ өртүклә өртмүшдү, лакин Урмијада бу ҝүн ҝүнортадан сонра јағынтылар башлады.
