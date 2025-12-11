Чешмә-Килә Тонекабун, Каспи гағајылары үчүн ҹәннәтдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәр ил гыш мөвсүмүнүн башламасы илә гағајылар гәрби Мазандаранда јерләшән Тонекабундакы Чешмә-Килә чајыны јашајыш јери кими сечир, өлкәнин шималына сәјаһәт едирләр вә бу фүрсәт бөлҝәдә гуш сејр етмәк шәклиндә туризм сәнајесинин инкишафына јол ача биләр.
Каспи гағајысы узун ганадлары вә ачыг сары пәрдәли ајаглары олан нисбәтән бөјүк бир дәниз гушудур. Бу гуш сијәнәк гағајысы илә јахындан гоһумдур вә ағ башы, бојну вә боз күрәји илә таныныр.
Каспи гағајысынын сијәнәк гағајысы илә бир чох охшарлығы олса да, ајаглары, ганадлары вә бојну ајагларындан бир гәдәр узундур, ҝөзләри даһа кичик вә даһа түнддүр, һәмчинин ајагларынын рәнҝиндә дә фәрг вар, ачыг чәһрајыдан ачыг сарыја гәдәр, күрәјинин вә ганадларынын боз рәнҝи сијәнәк гағајысынын күрәјинин вә ганадларынын боз рәнҝиндән даһа түнд ҝөрүнүр.
Каспи дәнизи гағајылары үмумијјәтлә балыгла гидаланырлар, лакин јашајыш шәраитиндән асылы олараг мүхтәлиф гидалардан истифадә едирләр.
Еколожи вә вәһши тәбиәт үзрә мүтәхәссис Иранда 535 гуш нөвүнүн мүшаһидә олундуғуну билдириб вә дејиб: Бу сај дүнја гушларынын тәхминән үчдә бирини тәшкил едир вә онлар пајыз вә гышда Сибир вә Авропадан Ирана көч едирләр вә әсасән өлкәнин шимал әјаләтләриндә мүшаһидә олунурлар.
Мазандаранда ики бејнәлхалг батаглыг әразиси, Мијанкалә вә Фирудинкәнар, еләҹә дә Саһун, Лепо вә Пәләнҝан, Веләшт, Истәхрпошт, Голпол, Хызр Нәби, Шурмәст, Дерјук, Сәрандун вә Баләндун, Ҝәз вә Кандучал кими бир нечә јерли батаглыг әразиси вә су анбары вар.
Мазандаранда һәмчинин 17.000 һектар әразини әһатә едән 800-дән чох батаглыг әрази вар. Һәр ил гышда тәхминән 300.000 гуш популјасијасы олан 100 нөв гышлајан көчәри гуш Мазандарана көчүр.
