АБШ федерал һөкумәтинин фәалијјәтинин дајандырылдығы бир вахтда Трамп Асијаја сәфәр едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, АБШ президенти Доналд Трамп Ағ Евдәки һазыркы мүддәтиндә илк дәфә Асијаја сәфәр едиб.
Сәфәрин мәгсәди Чин президенти илә ҝөрүшмәк вә ики өлкә арасында тиҹарәт ҝәрҝинлијини азалтмагдыр. Һалбуки, бу сәфәр АБШ федерал һөкумәтинин фәалијјәтинин дајандырылдығы бир вахтдадыр.
Трамп ҹүмә ахшамы башлајан сәфәрдә үч мүһүм Асија өлкәсинә сәфәр едәҹәк. О, Чин президенти Си Ҹинпинлә ҝөрүшмәздән әввәл реҝионда бир нечә инвестисија вә сүлһ мүгавиләси имзаламағы планлашдырыр.
Бу, АБШ һөкумәтинин фәалијјәти дајандырылмасынын бир чох федерал ишчинин маашларыны алмамасына, учушларын дајандырылмасына вә бәзи штатларын федерал әрзаг јардымыны дајандырмаг барәдә хәбәрдарлыг етмәсинә сәбәб олмасы заманы баш верир. Буна бахмајараг, АБШ президенти Вашингтондакы сијаси дурғунлугдан асылы олмајараг хариҹи сәфәр графикасыны давам етдирир.
