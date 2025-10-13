Әнсаруллаһ: Исраилә һүҹумларын дајандырылмасы Тел-Әвивин Гәзза атәшкәсинә риајәт етмәсинә бағлыдыр

Әнсаруиллаһ фашист Исраил режиминин Гәзза атәшкәсинә риајәт етдији тәгдирдә, Гырмызы дәниздәки Исраил һәдәфләринә вә она бағлы ҝәмиләрә гаршы һүҹумларыны дајандыраҹағыны; лакин блокада вә тәҹавүз давам едәрсә, һүҹумлар даһа бөјүк ҝүҹ вә интенсивликлә јенидән башлајаҹағыны билдирди.
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкаты билдириб ки, фашист Исраил режими Гәзза атәшкәсинә риајәт етдији тәгдирдә, Гырмызы дәниздәки Исраил һәдәфләринә вә она бағлы ҝәмиләрә гаршы һүҹумларыны дајандыраҹаг; лакин блокада вә тәҹавүз давам едәрсә, һүҹумлар даһа бөјүк ҝүҹ вә интенсивликлә јенидән башлајаҹаг.
Һәрәкатын сијаси бүросунун үзвү Һизам әл-Әсәд ачыглајыб: Исраил ордусу Гәзза атәшкәсинә әмәл етдији һалда, Әнсаруллаһын һәрби әмәлијјатлары дајандырылаҹаг.
О әлавә едиб: Һәрәкат атәшкәсин иҹрасыны диггәтлә изләјир вә әҝәр Исраил Гәзза халгына гаршы тәҹавүз вә блокадаја давам едәрсә, һәрби әмәлијјатлар даһа ҝениш вә интенсив шәкилдә бәрпа олунаҹаг ки, Исраили ҹинајәтләрини дајандырмаға мәҹбур етсин.
Бундан өнҹә Әнсаруллаһ һәрәкатынын рәһбәри Сејид Әбдүлмәлик Бәдрәддин әл-Һуси дә ачыгламышды ки, һәрәкат Гәзза атәшкәси илә бағлы вәзијјәти диггәтлә изләјир вә һәр һансы бир дәјишиклик вә ја разылашманын позулмасы һалы баш верәрсә ујғун ҹаваб вериләҹәк.
