ИИР фашист си@нист режимин “Әл-Сумуд” донанмасына гаршы һәрби һүҹумуну гәти шәкилдә писләди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран ИсламРеспубликасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү си@нист режимин “Сумуд” дәниз карванына јенидән һүҹум етмәсини вә Гәззәнин зүлм алтында олан халгыны дәстәкләјән фәалларын һәбсини сәрт шәкилдә писләди.
ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји мүхтәлиф өлкәләрдән олан фәал вә инсан һаглары групларынын фәдакар һәрәкәтләрини, мәзлум Фәләстин халгына дәстәкләрини вә Гәззә золағындакы гәддар мүһасирәнин јарылмасы истигамәтиндә сәјләрини јүксәк гијмәтләндирәрәк, фашист си@нист режиминин бу карвана һүҹумуну бејнәлхалг гајдаларын ачыг позулмасы вә террор акты кими дәјәрләндирди.
Назирлијин сөзчүсү һәмчинин Гәззәдә фашист Иср@ил режиминин давам етдирдији етник тәмизләмә вә ҝүнаһсыз инсанларын гәтлә јетрирлмәләрини вурғулајараг, бүтүн дөвләтләрин фашист Иср@ил режиминин Фәләстин Халгына гаршы апардығы сојгырымын дајандырылмасы, ҹинајәткарларын мәсулијјәтә ҹәлб олунмасы үчүн һүгуги, әхлаги вә һуманитар өһдәликләрини хатырладыб вә бејнәлхалг иҹтимаијјәти бу мәсәлә илә бағлы тәҹили тәдбирләр ҝөрмәјә чағырыб.
