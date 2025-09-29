Фашист Ис.раил режими Глобал Сәмуд Донанмасыны һәрби әмәлијјатла һәдәләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Глобал Сәмуд Донанмасы блокаданы јармаг үчүн Гәззәјә јахынлашаркән, сионист режим онлары һәрби әмәлијјат вә ҝәмиләри әлә кечирмәклә һәдәләди.
Ишғалчылар тәрәфиндән Глобал Донанмаја гаршы тәһдидләрә ујғун олараг, сионист тәһлүкәсизлик медиасы “Вала” да хәбәр вериб ки, режимин сәһијјә тәшкилаты бир сыра хәстәханаларда хәбәрдарлыг сәвијјәсини јүксәлдиб вә Глобал Сәмуд Донанмасы илә тоггушма нәтиҹәсиндә өләнләрин мүмкүнлүјүнү, хүсусән дә Јом Кипур бајрамы заманы тибби хидмәтләрин мәһдудлуғуну нәзәрә алараг, мүмкүн һесаб етмир.
Бу тәһдидләр һәјата кечәрсә, ҝөзләнилән һәрәкәт, сон ајларда әлә кечирилән Азадлыг Донанмасынын мүвафиг олараг “Маделеине” вә “Һанзала” ҝәмиләринин ссенарисинин тәкрары олаҹаг.
Sizin rəyiniz