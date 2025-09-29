Пезешкиан: Америка халгы АБШ һөкумәтини апартеид вә сојгырымчы режими онларын верҝиләри илә дәстәкләмәсинә иҹазә вермәмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкиан Нју-Јорка сәфәринин сон ҝүнү вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты Баш Ассамблејасынын 80-ҹи сессијасы чәрчивәсиндә Американын НБҸ телевизија каналына мүсаһибәсиндә Иран Ислам Республикасынын ән мүһүм мөвгеләрини ачыглајыб.
Бу мүсаһибәдә о, ајдынлыг ҝәтирди: Әҝәр бизи нүвә мәркәзләримизә дахил олмаға иҹазә вермәмәкдә иттиһам едәҹәкләрсә, санксијаларын бәрпасындан сонра неҹә ҝәлә биләҹәкләрини ҝөзләјирләр? Бу тамамилә сәһвдир. Биз бунун бејнәлхалг һүгуг вә үзвү олдуғумуз НПТ мүгавиләси чәрчивәсиндә һәјата кечирилмәсинә иҹазә вердик вә истәдик. Амма бу гајдалара ујғун һәрәкәт етмәк истәмәдиләр.
О, һәмчинин изаһ етди: Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији илә бизим мүгавиләмиз вар иди вә һәмин разылашмаја ујғун һәрәкәт етмәк разылашдырылды. Авропа үчлүјү данышыглары чәрчивәсиндә биз дә Аҝентликлә әлагәләримизи бәрпа етдик. Аҝентлик ҝәлиб јохлама апара биләр вә ејни заманда АБШ-ла мөвҹуд мәсәләләр барәдә даныша биләрди. Онлар һәмчинин зәнҝинләшдирилмиш материаллара чыхыш әлдә етмәли идиләр. Бүтүн бу һалларда биз разылашма чәрчивәсиндә һәрәкәт етмәјә һазыр идик. Сүлһ јолу илә ирәлиләмәк истәмәјән вә мараглы олмајан Америкадыр; даһа әввәл Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планыны парчаладығы кими.
Биз һеч бир мүһарибәјә башламамышыг вә һеч бир мүһарибәјә башламајаҹағыг, амма ким бизә һүҹум етсә, биз сарсыдыҹы ҹаваб вермәјә чалышаҹағыг. Биз мүтләг бу мүдафиә габилијјәтини ҝүнү-ҝүндән ҝүҹләндирәҹәјик ки, һеч ким бизә асанлыгла һүҹум едә билмәсин. Нијә Гәззада бу инсанлар һәр ҝүн бомбаланыр вә ҝүҹ иддиасында олан бејнәлхалг тәшкилатлар практики олараг һеч нә едә билмир? Гәззада 65 минә јахын ҝүнаһсыз инсанын өлдүрүлмәсинин гаршысыны алмаг үчүн нијә һеч бир тәдбир ҝөрүлмәјиб? Чохлу ушаг вә гадын аҹлыгдан өлүр; һансы һуманитар вә инсан һаглары чәрчивәси һакимијјәтдәкиләрә һәр ҝүн истәдикләри јери бомбаламаға иҹазә верир вә һеч ким онлары дајандырмыр?
Диҝәр тәрәфдән, бејнәлхалг һүгуга ујғун һәрәкәт етмәк истәјән бизләр нијә мәһдудлашдырылмалы, гынанмалы, һүҹума мәруз галмалыјыг? Бу ҹәнҝәллик ганунундан башга бир шејдирми?
Биз истәмирик ки, Америка ҝәлиб өз халгынын верҝиләри илә Јахын Шәргдә апартеид, сојгырым вә гејри-инсани режими дәстәкләсин, капиталыны вә мөвгејини рискә атсын. Америка халгы реҝионда мүһарибә, ҹинајәт вә апартеидин јајылмасына сәбәб олан бу просесин давам етмәсинә имкан вермәмәлидир. Онлар дүнјада сүлһүн бәргәрар олмасына, тәһлүкәсизлијин горунмасына вә инсанларын сүлһ шәраитиндә бирҝә јашамасына көмәк етмәлидирләр.
