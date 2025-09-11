Әрагчи: Иран вә Аҝентлик арасындакы разылашма Мәҹлисин ганунларына ујғундур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сејид Аббас Әрагчи, Мисирә сәфәринин сонунда јерли телевизијаја мүсаһибәсиндә, Мисирә ҝетмәздән әввәл Тунислә икитәрәфли бир сәфәрин планлашдырылдығыны гејд едиб.
Бу барәдә о, дејиб: "Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији илә данышыгларымыз, Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын иҹазәси илә башламышды вә јүксәк сәвијјәли мүзакирәләр тәләб едирди ки, разылашманын јекун мәтни һазырлансын. Мисир Хариҹи Ишләр Назиринин тәклифи илә бу ҝөрүш Гаһирәдә кечирилмәк гәрарына алынды вә буна ҝөрә дә Тунисә сәфәримдән әввәл Гаһирәдә дајанмалы олдум.”
Хариҹи Ишләр Назири, Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин Баш Директору илә үч саатдан артыг давам едән мүзакирәләрини вә әлавә олараг Мисир Хариҹи Ишләр Назири вә Президентилә икитәрәфли ҝөрүшләр кечирдијини билдирди. О, Мисирлә мүнасибәтләрин чох јахшы инкишаф етдијини, гаршыја чыхан әнҝәлләрин бөјүк өлчүдә арадан галдырылдығыны вә әлагәләрдә чох јахшы бир анлајышын олдуғуну вурғулады.
Әрагчи, Иран илә Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији арасындакы јени разылашманын Ислам Шура Мәҹлисинин ганунларына вә Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәрарларына там ујғун олдуғуну билдирәрәк әлавә етди: "Бу разылашманын ән әсас ҹәһәти, јени јаранан шәраитин танынмасыдыр. Иранын Аҝентликлә әмәкдашлығы јени бир чәрчивәдә апарылмалыдыр. Ејни заманда, Иранын тәһлүкәсизлик нараһатлыгларынын тамамилә гануни олдуғу гәбул едилир вә бу нараһатлыглар нәзәрә алынмалыдыр."
