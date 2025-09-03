Галибаф: Иран-Чин әмәкдашлығы сөздән һәрәкәтә кечмәлидир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: Ислами Шура Мәҹлисинин сәдри һазырда Чиндә кечирилән Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын Зирвә топлантысында президентин сәјләрини јүксәк гијмәтләндиб.
О, бу барәдә дејиб: Ислами Шура Мәҹлиси һесаб едир ки, Иран вә Чин арасында разылашдырылмыш бүтүн сәвијјәләрдә әмәкдашлыг сөздән әмәлә кечмәлидир.
О, давам едиб: Иран вә Чинин инкишафы вә тәһлүкәсизлији тарихән вә ҝеосијаси бахымдан бир-биринә бағлыдыр вә Теһран вә Пекин јахшы билирләр ки, үмуми глобал тале јени бејнәлхалг низамын тәмәли олаҹаг.
