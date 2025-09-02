Пакистан вә Ермәнистан бир-бирини таныды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистан вә Ермәнистан арасында рәсми шәкилдә дипломатик мүнасибәтләр гурулуб.
Бу барәдә Пакистан Хариҹи Ишләр Назирлији (ХИН) бәјан едиб.
Гејд едилиб ки, ики өлкә арасындакы әлагәләрин тәмәли Чиндә кечирилән Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынынын саммити чәрчивәсиндә гојулуб.
Пакистан вә Ермәнистан хариҹи ишләр назирләри Исһаг Дар вә Арарат Мирзојан мүвафиг сәнәдләрә имза атыблар.
Әлавә едилиб ки, тәрәфләр Бирләмиш Милләтләр Тәшкилатынын (БМТ) низамнамә вә мәгсәдләринә олан садигликләрини вә икитәрәфли вә чохтәрәфли форматлар сых әмәкдашлыгда мараглы олдугларыны тәсдиг едиб, һәмчинин мүмкүн әмәкдашлыг истигамәтләрини, о ҹүмләдән дә игтисадијјат, тәһсил, мәдәнијјә вә туризм үзрә ишбирлијини мүзакирә едиб.
