Бәһрејнә һаким кәсилмиш вәһһаби Хәлифә сүлалә режими фашист Исраилин јени сәфирини гаршылајыб

28 avqust 2025 - 20:36
Xəbər kodu: 1721487
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ганунсуз јолларла Бәһрејнә һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли Хәлифә сүлалә режими гатил Исраил режимин јени сәфирини гаршылајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бәһрејн Хәбәр Аҝентлијинин (БНА) вердији мәлумата ҝөрә, Бәһрејнин хариҹи ишләр назири Әбдүлләтиф бин Рәшид Әл-Зәјани фашист Исраил режимин јени сәфири Шмуел Роелин етимаднамәсини пајтахт Манамада гәбул едиб.

Рәсми Бәһрејн Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Әл-Зәјани реҝионда сүлһ, тәһлүкәсизлик вә сабитлијин “дәстәкләнмәси” үчүн сәјләрин давам етдирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.

Гејд едәк ки, фашист Исраил режимин Бәһрејндә јени сәфиринин гаршыланмасы бу режимин Гәззада 62 миндән чох инсаны өлдүрдүјү вә әразинин 95 фаизини јерлә-јексан етдији бир вахта тәсадүф едир.

