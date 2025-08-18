Америка Google илә “нүвә интибаһына” доғру ирәлиләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс-ин мәлуматына ҝөрә, Ҝооҝле АБШ-ын Теннесси штатынын кичик нәсил 4 нүвә реакторунун (СМР) тикинтиси үчүн әрази кими сечилдијини ачыглајыб.
Бу лајиһә Kairos Power və Tennessee Valley Authority (ТВА) енержи ширкәти илә әмәкдашлыгда һәјата кечирилир вә 2030-ҹу илдән башлајараг Ҝооҝле-ун АБШ-ын ҹәнуб-шәргиндәки, хүсусилә Теннесси вә Алабамадакы мәлумат мәркәзләрини електрик енержиси илә тәмин етмәси планлашдырылыр.
Бу електрик стансијасы бөјүк бир технолоҝија ширкәти илә електрик алгы-сатгысы мүгавиләси әсасында тикиләҹәк илк нәсил 4 нүвә реакторлу електрик стансијасыдыр.
Бу лајиһәнин әһәмијјәтинин сәбәби ири техноложи ширкәтләрин енержијә еһтијаҹынын артмасыдыр. Мәлумат мәркәзләри вә ҝенератив сүни интеллектлә әлагәли емал бөјүк мигдарда електрик истеһлак едир ки, бу да АБШ-да електрик истеһлакыны јени рекордлара чатдырыб. Буна ҝөрә дә јени енержи мәнбәләринин, о ҹүмләдән 4-ҹү нәсил нүвә реакторларынын инкишафы ҝүндәмдәдир.
Елан едилмиш разылашмаја әсасән, Google 500 мегаватт габагҹыл нүвә ҝүҹү алаҹаг ки, бу да тәхминән 350 000 еви електрик енержиси илә тәмин етмәк үчүн кифајәтдир.
Кичик модул електрик стансијасы Теннесси штатынын Оак Ридҝе шәһәриндә тикиләҹәк. Мүгавилә Google -нин кечән ил елан едилмиш бир нечә кичик модул електрик стансијасындан нүвә енержиси алмаг тәшәббүсүнүн бир һиссәсидир.
"TVA, Kairos Power вә Oak Ridge иҹмасы илә бу әмәкдашлыг јени нүвә технолоҝијаларынын тәтбигини сүрәтләндирәҹәк вә артан рәгәмсал игтисадијјатын еһтијаҹларыны өдәмәклә јанашы, карбонсуз, дајаныглы енержини шәбәкәјә ҝәтирәҹәк" дејәрәк, Google -нин енержи директору Аманда Петерсон Kорреа билдириб.
Лајиһә Бирләшмиш Штатларда илк нәсил нүвә реактору илә енержи алгы-сатгысы мүгавиләси имзалајыр, технолоҝија инкишаф мәрһәләсиндә олан нүвә енержисинин ән давамлы вә ән тәһлүкәсиз формасы һесаб олунур.
АБШ-ын енерҝетика назири Крис Рајт да сечимә белә ҹаваб вериб: "Габагҹыл нүвә реакторларынын истисмара верилмәси Американын сүни интеллект вә енержи лидерлијиндә лидерлијини сахламаг үчүн ваҹибдир."
О гејд едиб ки, АБШ Енерҝетика Назирлији Габагҹыл Реактор Нүмајиш Програмы чәрчивәсиндә Kairos Power-а дәстәк вериб вә АБШ-да јени “нүвә интибаһыны” сүрәтләндирмәјә давам едәҹәк.
Һазырда АБШ-да коммерсија мәгсәдли фәалијјәт ҝөстәрән габагҹыл јени нәсил атом електрик стансијалары јохдур.
