Фашист Исраил режими Гәззада төрәтдији ҹинајәтләрә ҝөрә Бари шәһәриндәки Фиера ди Леванте Сәрҝисиндән кәнарлашдырылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Италијанын Бари шәһәриндә кечирилән иллик “Фиера дел Леванте” тиҹарәт сәрҝисинин тәшкилатчылары сионист режими бу сәрҝијә дәвәт етмәмәк барәдә гәрар гәбул едибләр.
Ушаг гатили вә Сојгырым төрәдән фашист Исраил режими сентјабрын 13-дән 21-дәк Италијанын Бари шәһәриндә кечириләҹәк нөвбәти Фиера де Леванте Сәрҝисиндә иштирак етмәјәҹәк.
Бу, өтән ил ијулун 1-дә Бари шәһәринин мери Вито Лечсенин “Исраилин Бари әразисиндә һәм институсионал, һәм дә игтисади сәрҝи тәдбирләриндә иштиракына иҹазә вермәјин” бәјан етдији чағырышына ујғун олараг Тиҹарәт Сәрҝи Шурасынын вердији бәјанатыдыр.
Бәјанатда Гәзза золағында минләрлә инсанын өлүмүнә сәбәб олан һәрби әмәлијјата етираз олараг Јармарканын тәшкилатчыларыны фашист Исраил режиминин һәр һансы формада иштиракындан чәкинмәјә чағырыб.
Ејни мөвге мај ајынын сонунда гатил Нетанјаһу һөкумәти илә бүтүн институсионал әлагәләри кәсән Апулија бөлҝәси вә Бари бәләдијјәси тәрәфиндән сәрҝиләнди.
Бу гәрара илк етираз едән Сенатын “Форза Ыталиа” фраксијасынын лидери, сионист фигуру Мауритсио Гаспарри олуб вә о, дилләнәрәк белә дејиб: “Баридә мәшһур албанијалы кими шокедиҹи фигурлар мүкафатландырылыр, Исраилә исә Леванте јармаркасыны зијарәт етмәк гадаған едилиб. Солчу вә дәһшәтли Лечсенин рәһбәрлик етдији бәләдијјә әсл антисемит һүҹуму илә үзләшир”.
Бари-Лечсе шәһәринин мери исә сионист марионнетинә сәрт ҹаваб верәрәк билдириб: “Гаспарринин мәни антисемитизмдә иттиһам етмәси тарихин ачыг-ашкар тәһрифидир”.
Sizin rəyiniz