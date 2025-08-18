Иран Ислам Республикасынын Президент Дк. Пезешкијан Ермәнистанын пајтахты Ирәвана сәфәр етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти, ҹәнаб Пезешкијан, Ермәнистанын баш назири Никол Пашинјанын рәсми дәвәти илә бу өлкәјә сәфәр едиб.
Икитәрәфли рәсми сәфәр мәгсәдилә аз өнҹә Ермәнистана дахил олан Президент Пезешкијан бу өлкәнин баш назирләринин мүавинләри вә хариҹи ишләр назири тәрәфиндән гаршыланыб.
Др. Мәсуд Пезешкиан бу сәфәр чәрчивәсиндә рәсми гаршыламадан сонра Ермәнистанын баш назири вә президенти илә ҝөрүшәҹәк вә ики өлкә рәсмиләри арасында бир нечә әмәкдашлыг сәнәди имзаланаҹаг.
