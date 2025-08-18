Ајәтуллаһ Сејјид Һәсән Амили сионист режимин башлатдығы мүһарибәнин илк ҝүнләринә даир јени ачыгламалар верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили базар ертәси ҝүнү Иран Ислам Республикасы хәбәр аҝентлијинин (ИРНА) Әрдәбил нүмајәндәси илә ҝөрүшүндә дејиб: “Сионист режимин террор һүҹумундан сонра илк ҹүмә ҝүнү, Сепаһ һәрби палтары ҝејинәрәк ҹүмә намазы үчүн мәсҹидә дахил олдуғум заман халгын јүксәк издиһамы илә гаршылашдым. Халг ҹошгу ичиндә иди вә мәни мүгәддәс Сепаһ формасында ҝөрдүкдән сонра ҹошгулары даһа да артды.”
О әлавә етди: “Хүтбәјә башламаздан өнҹә инсанларын һәјәҹанлы вәтәнпәрвәр шүарлары ҝөјләрә јүксәлди. Шүарлар дајанмырды, мәсҹидин ичи вә чөлү тамамилә һәмаси бир руһа бүрүнмүшдү. Мән һәјатымда белә бир сәһнә ҝөрмәмишдим. Дәфәләрлә инсанлары сакитләшдирмәјә чалышсам да, мүмкүн олмады вә боғазымы бүрүјән севинҹ гәһәриндән данышмагда чәтинлик чәкирдим.”
Ајәтуллаһ Амили давам етди: “Хүтбәјә неҹә башлајаҹағымы билмирдим. Хүтбәјә башламаздан әввәл дуа етдим - Аллаһым, мәнә көмәк ет, хүтбә заманы ағламаг мәнә мане олмасын. Нәһајәт, хүтбәјә башладым вә хүтбә бојунҹа инсанларын тәкбир сәсләри дајанмырды.”
О вурғулады: “Иран халгы чох дәрин бәсирәтә маликдир вә мәһз бу бәсирәт иди ки, 12 ҝүнлүк мүһарибәдә дүшмәни мәһв етди.”
Әрдәбилин Ҹүмә Имамы әлавә етди: “Унутмајаг ки, белә бир мәнәви вәһдәт ани анда јаранмыр. Бу, илләр боју формалашмыш бир дәјәрдир вә онун горунмасы вә инкишафы үчүн һәм гәлбләрдә, һәм дә дүшүнҹәләрдә чалышмалыјыг. Бу саһәдә медиа вә журналистләрин тәсири даһа чохдур. Онлар гәләмләри илә ҹәмијјәтдә һәм ихтилаф, һәм парчаланма вә һәм дә өлкәнин али мәнафејинә даһа чох хидмәт едә биләрләр.”
Ајәтуллаһ Амили деди: “Бу јолда журналистләр һеч бир заман ҝүҹ саһибләриндән горхмамалы, јалныз һәгигәт әсасында фәалијјәт ҝөстәрмәли, халгын етибарлы нүмајәндәси олмалы вә һәгигәт һәр нә гәдәр аҹы олса да ону демәлидирләр. Журналист јалныз бу јолла өз ләјагәтини вә гәләминин мүгәддәслијини горуја биләр.”
Дүшмәнин Иран халгынын иҹтимаи рәјини дүзҝүн анламамасы
О билдирди: “Дүшмәнин белә бир һәссас вахтда мүһарибәјә башламасынын бир сәбәби дә Иранын иҹтимаи рәјини дүзҝүн анламамасы олуб. Онлар мүхтәлиф јолларла, дахили ҹасуслар васитәсилә белә нәтиҹәјә ҝәлмишдиләр ки, артыг Ислам Республикасынын әлејһинә апарылан 40 иллик мәнфи тәблиғатлар өз нәтиҹәсини вериб вә халгда мүәјјән наразылыглар вар. Белә дүшүнүбләр ки, бу шәраитдә һүҹум етсәләр, халг онлары дәстәкләјәҹәк.”
Вилајәти-Фәгиһин Әрдәбил үзрә нүмајәндәси әлавә етди: “Медиа нүмајәндәләри өз ишләрини ади ҝөрмәмәлидирләр. Онларын үзәринә чох ағыр бир мәсулијјәт дүшүр. Уғурлу медианын әсас сүтунларындан бири дә одур ки, журналист өз ишинин мүгәддәслијинә вә бөјүклүјүнә инансын.”
Ајәтуллаһ Амили деди: “Дүшмән бу сон мүһарибәдә баша дүшдү ки, бир өлкәни ишғал етмәк үчүн әввәлҹә о халгын дүшүнҹәсини зәбт етмәлидир. Бизим халгымыз исә онлары елә чашгынлыға салды ки, сонда сахта хәбәрләрә, јалан мәлуматлара вә ујдурма статистикалара әл атмалы олдулар.”
О гејд етди: “Мөвзунун әһәмијјәти о гәдәр бөјүкдүр ки, Али Рәһбәр дәфәләрлә билдирмишдир: Шүбһә инсаны ичәридән чөкдүрүр. Дүшмәнләр дә мәһз шүбһә вә нәфси арзуларла бизи һәдәф алырлар. Бу ики аләт бир халгы вә ја өлкәни диз чөкдүрмәк үчүн кифајәтдир. Бурада медианын ролу һәјати әһәмијјәт дашыјыр.”
Медиа саһибләри вә онларын иҹтимаи мәсулијјәти
Әрдәбил вилајәтинин Үләмалар Мәҹлисиндәки нүмајәндәси әлавә етди: “Бу вәзијјәтдә икинҹи әсас сүтун одур ки, журналистләр бир сејсмолог кими ҹәмијјәт вә дүнјадакы дәјишикликләри даим изләмәли, хәбәрин мәнбәјини вә мәгсәдини дүзҝүн тәјин етмәли вә еһтијаҹ олдуғу һалда онун үзәриндә ишләмәлидирләр.”
Ајәтуллаһ Амили сөзләринә белә давам етди: “Дөрдүнҹү вә чох өнәмли сүтун будур ки, медианындавраныш тәрзи елә олмалыдыр ки, халг она етибар етсин. Әҝәр бир медиа органына ҝүвән јохдурса, халг ону динләмәјәҹәк вә бу һалда медиа тәсирсиз галаҹаг.”
О, Гәләм сурәсинин биринҹи ајәсинә ишарә едәрәк деди: “Мөвзунун әһәмијјәти о гәдәр бөјүкдүр ки, Аллаһ-Тәала Гурани-Кәримдә гәләмә анд ичмишдир. Бу, сөзүн вә гәләм саһибләринин нә гәдәр бөјүк мәсулијјәт дашыдығыны ҝөстәрир. Һәмчинин Аллаһ, әсассыз јазы јазанлар һаггында "Вәјл" (вај һалына) кәлмәсини ишләдәрәк бујурур: "Өз әлләри илә китаб јазыб сонра да онунла бир аз пул әлдә етмәк үчүн: “Бу, Аллаһ дәрҝаһындандыр!” - дејәнләрин вај һалына! Өз әлләри илә јаздыгларына ҝөрә онларын вај һалына! Газандыгларына ҝөрә дә онларын вај һалына!". Бәгәрә сурәси, ајә 79.
