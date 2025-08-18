Фашист Исраил командири: Нөвбәти 50 мин фәләстинлинин өлдүрүлмәси зәруридир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Базар ертәси ҸНН телеканалы сәс јазысында билдириб ки, Исраил һәрби кәшфијјатынын кечмиш рәһбәри фәләстинлиләрин һәр бир нечә мүддәтдән сонра “Никбәт (Фәлакәт) ҝүнү”нү јенидән јашамалы оламаларынын зәрури олдуғуну билдириб.
Ҹүмә ҝүнү Исраилин Канал 12 тәрәфиндән јајымланан сәс јазыларында Исраил һәрби кәшфијјатынын кечмиш рәһбәри Аһарон Һалива дејиб: "Октјабрын 7-дә (Әл-Әгса Фыртынасы Әмәлијјаты) баш верән һәр бир һадисәјә ҝөрә, 7 октјабрда һәр бир инсан (јәһуди) үчүн 50 фәләстинли өлмәлидир. Инди онларын ушаг олуб-олмамасынын һеч бир әһәмијјәти јохдур."
Һалива әлавә едиб: "Индијә гәдәр Гәззада 50.000 нәфәрин өлмәси факты ҝәләҹәк нәсилләр үчүн зәрури вә лазымдыр."
Онун бу ачыгламаларынын дәгиг вахты мәлум дејил, тәхминән 5 ај әввәл, Гәзза мүһарибәсиндә шәһид оланларын сајы 50 мини кечмшдир вә бу ачыгламаларын бу заманда верилмәси еһтимал олунур.
Һалива даһа сонра дејиб: "Башга сечим јохдур, заман-заман бунун әвәзини өдәмәк үчүн бир “Фәлакәт (Никбә) Ҝүнү лазымдыр."
Хатырладаг ки, Никбә Ҝүнү 1948-ҹи илдә Исраил дөвләтинин јарадылмасы иддиасы илә 700 миндән чох фәләстинлинин сионист силаһлы груплашмалар тәрәфиндән евләриндән говулдуғу вә мәҹбури көчә мәһкум едилдији ҝүнә ишарә едир.
Гејд едәк ки, Һалива Әл-Әгса Фыртынасы әмәлијјаты заманы Исраил һәрби кәшфијјатынын рәһбәри иди. Даһа сонра о, 2024-ҹү илин апрелиндә тутдуғу вәзифәдән истефа верди вә еһтимал ки, әмәлијјатда кәшфијјатын уғурсузлуғуна ҹаваб олараг Әл-Әгса Фыртынасындан сонра истефа верән илк јүксәк рүтбәли Исраил һәрби забити олду.
Ҝөрүнән одур ки, Һалива илә әтрафлы сөһбәтләрин узун сәс јазылары гејдә алыныб, лакин сионист медиасы тәгаүдчү забит илә данышан шәхсин кимлијини ачыгламајыб.
Һаливанын сәс боју әсас иддиасы будур: “ИДФ, Исраилин Әл-Әгса Фыртынасы әмәлијјаты илә бағлы уғурсузлугларына ҝөрә мәсулијјәт дашыјан јеҝанә гурум олмамалыдыр.”
О, Исраилин сијаси рәсмиләрини вә дахили тәһлүкәсизлик хидмәти олан Шин Бети Фәләстин мүгавимәт һәрәкатынын һүҹум етмәјәҹәјинә инанмагда ҝүнаһландырыб.
Һалива Исраилин Канал 12-јә вердији ачыгламада бу сөзләрин хүсуси иҹласда едилдијини вә бу сәсин чөлә сызмасына ҝөрә јалныз “тәәссүф ифадә едә биләҹәјини” сөјләјиб.
О, касетләри бу һадисәнин кичик бир һиссәси адландырыб: “Бу сәс јазысы там мәнзәрәни әкс етдирә билмир, хүсусән дә сөһбәт чох мәхфи олан мүрәккәб мәсәләләрә вә деталлара ҝәлдикдә.”
Бу сәс јазылары, Исраилин Гәззада апардығы мүһарибә, орадакы сојгырымы вә Гәзза Золағыны тамамилә зәбт етмәк үчүн вердији јени планларына артан тәнгидләрлә үзләшдији бир вахтда јајымланыб ки, бу план дүнјанын бир чох өлкәси, о ҹүмләдән авропалылар тәрәфиндән рәдд едилиб вә һәтта гынанылыб.
ҺӘМАС ачыгламасында Һаливанын сөзләрини писләјәрәк дејиб: “Сәс јазысы “халгымыза гаршы ҹинајәтләрин дүшмәнин сијаси вә тәһлүкәсизлик рәһбәрлијинин јүксәк сәвијјәли гәрарлары вә рәсми сијасәти олдуғуну тәсдигләјир”.
Билдирәк ки, БМТ-нин хүсуси комитәси, өтән илин нојабрында фашист Исраил режимин Гәззада төрәтдикләринин “сојгырымын хүсусијјәтләринә ҹаваб вердијини” билдирмишди. Исраилин ики инсан һаглары тәшкилаты да өтән ај сионист режими Гәззада сојгырым төрәтмәкдә иттиһам едиб. Амма Исраил ордусу бу тәнгиди “тамамилә әсассыз” адландырыб. Исраил дәфәләрлә сојгырым иттиһамларыны рәдд едиб вә бејнәлхалг һүгуга ујғун һәрәкәт етдијини иддиа едиб.
Буну да вурғулајаг ки, Гәзза Сәһијјә Назирлији өтән ҝүн, августун 17-дә билдириб: “Мүһарибә башлајандан бәри Исраилин Гәзза золағына һүҹумларында шәһид оланларын сајынын 60004-ә, јаралыларын сајынын исә 156230-а чатдыБ.”
