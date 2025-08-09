Зати Алиләри Президент Пезешкијан ИИР Теле-Радио Јајымына баш чәкиб - Медиа халгын сәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн сәһәр (9 август) Президент әввәлҹәдән елан олунмадан ИРИБ-ин хәбәрләр каналына вә мүхтәлиф шөбәләринә баш чәкди.
Мүсаһибә заманы Зати Алиләри, Ҹәнаб Президент Пезешкијан медианын халгын сәси олдуғуну вурғулајараг деди:
“Бизим чох савадлы журналистләримиз вар. Онлар сионист режимин тәҹавүзү алтындакы мәзлум халгын сәсини дүнјанын гулағына чатдырырлар.”
Зати Алиләри, Ҹәнаб Президент, медианын ихтилафлары ајдын, шәффаф вә ачыг шәкилдә ифадә едә биләҹәјини билдирәрәк әлавә едибләр:
“Сионист режим вә АБШ илә 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы милли медиа Иран халгынын бу тәҹавүзә гаршы бирлик, вәһдәт вә һәртәрәфли мүдафиә фактору иди.”
