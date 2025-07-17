Иран Вәгф Тәшкилатынын рәһбәри: Буилки Әрбәин анти-сионист сифәтә маликдир / Иран дүнјанын буҝүнкү Ашурасыдыр!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Вәгф вә Хејријјә Ишләри Тәшкилатынын рәһбәри Һөҹҹәтүл-Ислам Вәл-Муслимин Сејјид Меһди Хамуши Әрбәин комитәләри вә Хидмәт Чадырлары олан Мокәбләрин Ирагын Самирра вә Бәләд шәһәриндә кечирилән иҹласында Әрбәин зијарәтинин мәнәви дәринлијинә тохунараг билдириб: “Әрбәин бизим үчүн зеһнимизә јүкләнмиш чохлу мәналар дашыјыр. Чалышмалыјыг ки, бу һәгигәтә јахынлашаг, зијарәти руһумузун дәринликләриндән дәрк едәк.”
Әрбәин ҝүнләриндә зәвварларын чохлуғуну дүнјанын диггәтинә чатдырмаг лазым олдуғуну билдирән Сејјид Меһди Хамуши, дејиб: “Бу һадисә мүасир дүнјада ән надир топлантыдыр; Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) јолу һазыр етмишдир вә биз бүтүн имканларымызла буна хидмәт етмәлијик.”
Ҹнаб Һөҹҹәтүл-Ислам Хамуши Ирагда зијарәт јолларынын тәһлүкәсизлијинә тохунараг әлавә едиб: “Иранлыларын Кәрбәла, Казимејн, Самарра вә Нәҹәфдә олмасы дәјәрли фүрсәтдир ки, бу да гисмән Ираг Һәшду Шәби -Халг Сәфәрбәрлик Гүввәләринин тәһлүкәсизлик јаратмаг сәјләри илә бағлыдыр. Диҝәр тәрәфдән, Ираг халгы илә мүсбәт гаршылыглы әлагә, әҝәр бу, онларын игтисади рифаһына сәбәб оларса, халглар арасында әлагәләри дә ҝүҹләндирәҹәк.”
О, Үммәт арасында Ислам бирлијинин зәрурилијини вурғулајараг белә билдириб: “Сүнни гардашларымыза гардашлыг әлләримизи узадырыг, чүнки ортаг дүшмәнимиз вар. Самирра вә Бәләд шәһәрләриндә зијарәтин инкишафынын хејирли нәтиҹәләри ҝөз габағындадыр вә буна ҝөрә дә зијарәтҝаһларын ҹоғрафијасына даһа чох диггәт јетирилмәлидир. Самаррадакы зәвварлара фәал хидмәт чадырлары –Мокәбләр һәгигәтән дә ҹиһадла мәшғулдурлар вә биз бу ҹиһадын фираванлығыны артырмалыјыг.”
Иранын Вәгф вә Хејријјә Мәсәләләри Тәшкилатынын рәһбәри, бу илин сијаси вә реҝионал шәртләринә тохунараг дејиб: “Бу ил Әрбәинин анти-сионист вә анти-Америка симасы вар. Биз Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәринин мүдриклијини фәдакарлығы, шәһадәти, милли бирлији дүзҝүн изаһ етмәли вә дүшмәнләри, хүсусән дә сионист режими неҹә диз чөкдүрмүш олдуғумузу һамыја ҝөстәрмәлијик.”
