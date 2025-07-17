ИЛАҺИ ИНҸИЛӘРИН НУР СИЛ-СИЛӘСИ
Ингилаб Рәһбәри Әдлијјә Башчысы вә јүксәк вәзифәли мәмурлар илә ҝөрүшүб \ ФОТО
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнән сәһәр, Чәршәнбә ҝүнү, Ислам Ингилабынын Али Мәгамлы Рәһбәри ИИР-ын Әдлијјә Рәһбәри вә өлкәнин һәр јериндән тәшриф ҝәтирмиш јүксәк вәзифәли шәхсләр вә әдлијјә идарәләринин рәһбәрләри илә ҝөрүшдә, Иран халгынын сон тәтбиг едилмиш тәҹавүзкар мүһарибәдә ҝөрдүјү бөјүк ишләрини тәһлил едибләр вә тәҹавүзкарларын һесаб вә планларынын пуча чыхмасы, севимли Иранымызын мүдафиәси үчүн бүтүн сијаси зөвг вә дини дүшүнҹәләрин фәрглилијинә бахмајараг, Иран милләтинин нүмајиш етдирдији бөјүк бирлијинә ишарә едиб вә вурғулајыблар: Бу милли бирлији горумаг һәр кәсин борҹудур.
17 iyul 2025 - 10:26
Xəbər kodu: 1708681
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz