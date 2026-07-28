Иранын мәдәнијјәт вә Ислами Иршад назири: Иран вә Азәрбајҹан арасындакы сивилизасија әлагәләри ики дөвләтин мүнасибәтләр хәритәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сејид Аббас Салеһи иштирак етдији Вилајәтин Үмуми Мәдәнијјәт Шурасынын иҹласында Иран вә Азәрбајҹан Республикасы арасында ҝениш тарихи, дини вә дил ортаг дәјәрләринә тохунараг билдириб: Бу өлкәләрин һөкумәтләри арасында һәјата кечирилән мүбадиләләр һәр заман мүсбәт мәдәни хүсусијјәтләрә малик олуб.
О әлавә едиб: Президентләрин сәфәрләринин ардынҹа мәдәни мүбадилә програмы сәнәдинин һазырланмасы вә медиа саһәсиндә анлашма меморандумларынын имзаланмасы мүһүм имканлар јарадыб ки, бу имканлар ики дөвләт арасындакы мүнасибәтләрин јүксәлмәсинә вә милли тәһлүкәсизлијин мөһкәмләнмәсинә көмәк едә биләр.
Иранын мәдәнијјәт вә Ислами Иршад назири Әрдәбил Вилајәти Үмуми Мәдәнијјәт Шурасынын ролуну вә Әрдәбил ҹүмә имамы Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амилинин бу шурада иштиракыны јүксәк гијмәтләндирәрәк, бу шураны ҹидди мәдәни гәрарҝаһ адландырыб.
О билдириб: Әрдәбил Үмуми Мәдәнијјәт Шурасы үзвләринин тәркиби вә әмәли јанашмасына ҝөрә өлкәнин диҝәр вилајәтләри үчүн нүмунә ола биләр.
Sizin rəyiniz