СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин Һөрмүз боғазы илә бағлы мүһүм бәјанаты

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Һәрби Дәниз Гүввәләри ҹүмә ахшамы, 9 ијул тарихиндә јајдығы бәјанатда гејд едиб: Салам олсун бәсирәтли вә гејрәтли үммәтә ки, Иран вә Ирагда өз шәһид Рәһбәринин он милјонларла инсанын иштиракы илә кечирилән вида мәрасиминдә мөһтәшәм иштиракы илә ҝөстәрди ки, заман бөјүк ҝүҹләрин зоракылыг сијасәтинин сона чатмасы, әср исә халгларын ирадәсинин үстүн ҝәлмәси әсридир.
Салам олсун Исламын ҹәсур дөјүшчүләринә ки, АБШ ордусунун тәҹавүзләринә сарсыдыҹы ҹаваб вермәклә сүбут етдиләр ки, дөјүшүн талејини силаһларын чохлуғу дејил, иманын ҝүҹү мүәјјән едир.
Бәјанатын давамында билдирилиб: Сон ики һәфтә әрзиндә Һөрмүз боғазында идарәетмәни мөһкәмләндирән, онун тәһлүкәсизлијини тәмин едән вә боғазын мәрһәләли шәкилдә ачылмасыны һәјата кечирән дөјүшчүләр кечид имканларыны мүһарибәдән әввәлки ҝәми һәрәкәтлилијинин тәхминән 50 фаизинә чатдырыблар. Һазырда Иран Ислам Республикасынын мүәјјән етдији маршрутлардан кечмәк үчүн тәһлүкәсизлик гајдаларына риајәт едән вә СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләриндән иҹазә алан ҝәмиләрин һәрәкәт имканларынын артырылмасы истигамәтиндә ишләр давам етдирилир.”
СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри бәјанатында әлавә едиб: Бир даһа бәјан едирик ки, хариҹи гүввәләрин бу торпаг вә Һөрмүз боғазында һеч бир пајы јохдур. АБШ ордусунун маҹәрапәрәстлији вә ҝәмиләрин һәрәкәт маршрутларынын мүәјјәнләшдирилмәсинә мүдахиләси јалныз бизим сарсыдыҹы ҹавабымызла нәтиҹәләнмәјәҹәк, һәм дә боғазын мәрһәләли шәкилдә ачылмасы просесини ҹидди шәкилдә позаҹаг вә Һөрмүз боғазындан истифадә едән өлкәләрин марагларыны ҹидди тәһлүкә алтына салаҹаг.
Sizin rəyiniz