СЕПАҺ Гуру Гошунлары Команданы: Силаһлы Гүввәләр шимал-гәрб вә ҹәнуб-шәргдә дүшмән планларынын гаршысыны алыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҹүмә ахшамы, 9 ијулда шәһид рәһбәрин мүдафиә секторуна бахышы илә бағлы Бригада ҝенералы Мәһәммәд Кәрәми деди: Ислам Ингилабынын Лидери, ҹәсур вә дәрин дүшүнҹәли бир руһла, бүтүн мәсәләләрә, хүсусән дә өлкәнин мүдафиә секторуна даир һәртәрәфли бахыша малик иди. Дәрин тәдгигатлары вә дүнја ордулары доктринасыны там мәнимсәмәси сајәсиндә өлкәнин һәрби стратеҝијаларыны бу әсасда һазырлады. Әслиндә, бүтүн силаһлы гүввәләр онун јени технолоҝијалара хүсуси вә мүдрик бахышы илә идарә олунурду; чүнки о, һәмишә ҝәләҹәк мүһарибәләрин технолоҝијаја әсасланан мүһарибәләр олдуғуну вә бу саһәјә хүсуси бахышын верилмәсинин ваҹиблијини вурғулајырды.
Ҝенерал Кәрәми өлкәнин шимал-гәрб вә ҹәнуб-шәрг бөлҝәләриндә чох тәсирли тәдбирләр ҝөрүлдүјүнү билдирәрәк деди: "Мүхтәлиф вахтларда дүшмән күлли мигдарда пул хәрҹләмәклә шимал-гәрб вә ҹәнуб-шәргдәки ики бөлҝәни террорчу вә әкс-ингилаби груплары габагҹыл гурғулар вә аваданлыгларла тәҹһиз етмәклә позмаға чалышды. Дүшмән һәтта Халг Дөјүшчүләри кими групларын адларыны вә структурларыны дәјишдирмәклә груплар арасында бөлүнмә јаратмаға вә Трампын өзү дә бу груплара верилән гурғуларын һәҹминә ишарә етдији кими, ҝениш малијјә ресурслары тәмин етмәклә вә чохсајлы нәглијјат васитәләри алмагла онлары ҝүҹләндирмәјә чалышды."
О вурғулады: "Лакин бөјүк Иран милләтинин сајыглығы вә Ингилаб Кешикчиләри, орду вә Бәсиҹ (көнүллү гүввәләр) дә дахил олмагла силаһлы гүввәләрин ҝүҹлү иштиракы шимал-гәрб вә ҹәнуб-шәрг бөлҝәләриндәки бу суи-гәсдләри зәрәрсизләшдирди. Дүшмән һәрәкәтләринә дүшмән сионист-Американын мүмкүн әмәлијјатлары илә ејни вахтда башламаг үчүн чох әтрафлы планлар һазырламышды, лакин дүшмән һәрәкәт етмәздән әввәл Иран силаһлы гүввәләринин габаглајыҹы һәрәкәтләри онларын планларыны позду.
ИИКК Гуру Гошунларынын команданы деди: Бу гәләбә Аллаһа олан инамын, илаһи рәһбәрлијин вә Али Рәһбәрин дәгиг планларынын нәтиҹәси иди. О, дәгиг прогнозлары илә дүшмәнин һүҹум методундан тутмуш имканлардан истифадә сәвијјәсинә гәдәр бүтүн һәрби ссенариләрини прогнозлашдырмышды. Бәзиләри бу дүшмән планлары илә Ислам Республикасы системинин ишинин баша чатдығына инансалар да, Аллаһа инам вә рәһбәрлијин ејни стратежи планы илә илаһи бир мөҹүзәјә шаһид олдуг; милләтин бүтүн варлығы илә мејданда дајандығы вә Али Рәһбәрин дедији кими, милләтин дүшмәнә гаршы "сечилдији" вә дөјүш мејданында парладығы бир мөҹүзә.
Sizin rəyiniz