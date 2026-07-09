Иран Ислам Республикасы АБШ-ын бөлҝәдәки базаларына вә стратежи мәркәзләринә дрон һүҹумлары етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы ордусу Бәһрејн, Гәтәр вә Күвејтдәки тәҹавүзкар АБШ ордусунун базаларыны вә стратежи мәркәзләрини дрон һүҹумлары илә һәдәфә алды.
АБШ террорчу ордусунун өлкәнин бәзи јерләринә вә орду бөлмәләринә тәҹавүзүндән сонра вә бу ҹинајәтә ҹаваб олараг, бир саат әввәл вә Иран Ислам Республикасы ордусунун бөлҝәдәки АБШ базаларына һүҹумларынын давамы олараг, Күвејтдәки Патриот системи, Гәтәрдәки пејк антенасы (еркән хәбәрдарлыг мәнтәгәси) вә Бәһрејндәки АБШ террорчу ордусунун јанаҹаг чәнләри чох сајда мүхтәлиф нөв дағыдыҹы орду дронлары тәрәфиндән һәдәфә алынды.
Орду вурғулады: Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләри Силаһлы Гүввәләрин Али Баш Команданынын тәдбирләри алтында һеч бир һалда ахмаг АБШ президентинин мәгсәд вә истәкләринин сәлаһијјәтлә вә һеч бир шәраитдә реаллашмасына имкан вермәјәҹәк вә сон гәләбәјә гәдәр Ислам Ингилабынын үлви идеалларыны мүдафиә едәҹәк.
Sizin rəyiniz