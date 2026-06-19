Нетанјаһу Ливанда ишғал етдији әразиләрин сахланылмасыны тәләб едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ганичән сионист режимин баш назири етираф едиб ки, бу режим даһа чох чәтинликләрлә үз-үзәдир вә бу, тәһлүкәсизлик мараглары илә бағлы әлагәләрдә вә бу режимин америкалы достлары илә мүнасибәтләрин горунмасында ваһидлијин олмасыны тәләб едир.
О һәмчинин әлавә едиб: Биз шималын (ишғал олунмуш Фәләстинин шималы) тәһлүкәсизлијини ҝери гајтарырыг. Бу мәсәлә буну тәләб едир ки, Ливанда тәһлүкәсизлик зонасы сахланылсын вә орадан ҝери чәкилмәјәк.
Sizin rəyiniz