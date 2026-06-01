Бәгаји: АБШ-ын јени вә ја зиддијјәтли тәләбләри данышыглар просесини узатды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји бу ҝүн (1 ијун, базар ертәси) медиа нүмајәндәләри илә кечирдији мәтбуат конфрансында назирлијин сон бир һәфтәдәки ән ваҹиб гәрарларыны вә һәрәкәтләрини изаһ етди.
Исмајыл Бәгаји мәтбуат конфрансына Ливандакы мөвҹуд һадисәләрә тохунараг башлады вә деди: Бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлијә, әхлага вә инсанлыға гаршы ән бөјүк тәһдид олан сионист режим һәлә дә Ливанда вә ишғал олунмуш Фәләстиндә ән дәһшәтли ҹинајәтләри төрәдир. Гәззада сојгырым давам едәркән, елан етдикләри ачыг атәшкәсә бахмајараг, биз дә Ливанда ҝөрүнмәмиш ҹинајәтләрлә үзләширик.
О, давам етди: Бу, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты вә Тәһлүкәсизлик Шурасынын тәәссүф ки, һеч бир тәдбир ҝөрмәдији вә садәҹә вәзијјәтә сејрчи галдығы бир вахтдыр. Бу шәртләрин јалныз бөлҝәмиз үчүн дејил, һәм дә бүтүн бејнәлхалг иҹтимаијјәт үчүн нәтиҹәләри вә фәсадлары мүтләг олаҹаг.
О, давам етди: Сон бир нечә ајын һадисәләри 8 апрел атәшкәсинин ачыг вә ашкар шәкилдә позулмасыдыр. Биз Ливандакы атәшкәсин истәнилән атәшкәсин вә мүһарибәјә сон гојмаг үчүн истәнилән јекун разылашманын ајрылмаз һиссәси олдуғуну вурғуладыг вә вурғуламаға давам едирик.
Бәгаји әлавә етди: Атәшкәси позан тәкҹә сионист режим дејил; Америка да бөлҝәмиздә атәшкәси бу ҝениш јајылмыш шәкилдә позур. Бу атәшкәс позунтусуна дәниз пиратчылығынын давам етмәси вә Иран тиҹарәт ҝәмиләринә һүҹумлары да әлавә един ки, бунлар һәм атәшкәсин позулмасы, һәм дә Ирана гаршы тәҹавүзкар һәрәкәтләрин нүмунәсидир.
ИРНА мүхбиринә ҹаваб олараг Бәгаји деди: Биз әввәлдән билирдик вә билирик ки, етибарсызлыг вәзијјәтиндә данышыглар апарырыг вә бу, бир фәрзијјәдир. Бундан әлавә, данышыглар ҹидди шүбһә вә инамсызлыг шәраитиндә башлады вә месаж мүбадиләси дә бу форматда вә бу атмосфердә баш верир. Буна ҝөрә дә, бу бахымдан, дипломатијанын ҝүҹүн әвәзедиҹиси олмадығыны унутмамалыјыг. Данышыгларын вә ја дипломатијанын өзү данышыглар апаран тәрәфләр арасында етимад әламәти вә ја мәһсулу дејил. Бунлары бир-бириндән ајырмалыјыг.
О, сөзүнә давам етди: "Белә бир вәзијјәтдә вә гаршы тәрәфин даим фикирләрини дәјишдирдији, јени вә ја зиддијјәтли тәләбләр ирәли сүрдүјү вә фәргли, зиддијјәтли медиа месажлары ҝөндәрдији бир вәзијјәтдә, бу вәзијјәтин данышыглар просесини узатмасы тәбиидир. Буна көкләри бөлҝәмиздә олан вә ҝәрҝинлијин азалдылмасы просесинин гаршысыны алан дағыдыҹы бир амил әлавә един, бу да сионист режимидир. Биз АБШ-ни вә сионист режими ики ајры актјор һесаб едә билмәрик. Ливанда баш верән һәр шеј, бөлҝәмиздә вә бүтүн Гәрби Асијада сионист режимин һәрәкәтләри илә шаһиди олдуғумуз һәр шејдә, шүбһәсиз ки, АБШ-нин мөһкәм дајағы вар вә АБШ сионист режиминә гејд-шәртсиз дәстәјинин нәтиҹәләринә вә фәсадларына ҝөрә мәсулијјәт дашыјыр."
