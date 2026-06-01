Президент Пезешкианын истефасы илә бағлы шајиәләрин реаллыгла һеч бир әлагәси јохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һөкумәтин Информасија Шурасынын сәдри Илјас Һәзрәти “Х” сосиал шәбәкәсиндәки һесабында јазыб: “Президент Мәсуд Пезешкиан бүтүн ҝүҹү илә өлкә мәсәләләринин тәгиби вә халга хидмәтлә мәшғулдур.”
Сон ајларда артыг нечәнҹи дәфәдир ки, бәзи хариҹи медиа гурумлары вә онларла әлагәли шәбәкәләр президентин истефасы илә бағлы шајиәләр јајырлар. Бу шајиәләрин реаллыгла һеч бир әлагәси јохдур вә бундан әввәл дә дәфәләрлә тәкзиб едилиб.
Ҝөрүнүр, бу хәбәрләрин мүәллифләри мәлуматландырмагдан даһа чох, үмидсизлик јаратмаға, ихтилаф салмаға вә милли һәмрәјлији сарсытмаға чалышырлар. Лакин онлар бу мәгсәдләринә чата билмәјәҹәкләр.
Иран халгы мүһүм мәгамларда ҝөстәриб ки, бахыш фәргләриндән асылы олмајараг, милли марагларын горунмасы вә өлкәнин уҹалығы наминә бир-биринин јанында дајаныр. Бу халгын бирлијини позмаг вә һөкумәтлә халг арасындакы бағы гырмаг арзусу, кечмишдә олдуғу кими, јенә дә ҝерчәкләшмәјәҹәк.
