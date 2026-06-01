Шәһид Имам Хаменеинин нијјәтинә дуа, зијарәт вә Гурани-Кәрим тилавәти үзрә бејнәлхалг кампанија

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәдәнијјәт фәаллары бејнәлхалг кампанијаја старт верәрәк, инсанлары Ингилаб Шәһид Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Сејид Әли Хаменеинин (р) нијјәти илә Гурани-Кәрим тилавәт етмәјә, Кәбәни тәваф етмәјә, дуа охумаға вә мүгәддәс мәканлары зијарәт етмәјә чағырыблар.
Мәзһәбләрин јахынлашдырылмасы, Ислам дүнјасынын вәһдәти вә бејнәлхалг хејријјә саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән гејри-һөкумәт бејнәлхалг гурум олан “Ваһид Үммәт Бејнәлхалг Иттифагы” Шәһид Ингилаб Рәһбәринин хатирәсини јашатмаг мәгсәдилә бу бејнәлхалг кампанијаны башладыб.
Тәшкилат мүхтәлиф дилләрдә, о ҹүмләдән инҝилис, әрәб, урду вә Азәрбајҹан дилләриндә постерләр јајымлајараг дүнјанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә јашајан инсанлары бу кампанијаја гошулмаға дәвәт едиб.
Бу гурум Шәһид Ингилаб Рәһбәринин нијјәти илә Гурани-Кәрим тилавәти, Һәҹҹ тәвафы, мүгәддәс мәканларын зијарәти вә дуаларын охунмасыны әкс етдирән фото вә видеоларын ҝөндәрилмәсинә чағырыш едиб.
Бундан әввәл Ирагын шиә вә сүнни алимләри дә јајдыглары бәјанатларда Һәҹҹ зәвварларыны Шәһид Ингилаб Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Сејид Әли Хаменеинин нијјәти илә Һәҹҹ әмәлләрини јеринә јетирмәјә дәвәт етмишдиләр.
Sizin rəyiniz