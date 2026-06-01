Иранын Газахыстана кәнд тәсәррүфаты ихраҹы 128 милјон доллара чатыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәсән Мөмини Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин Аврасија үзрә баш директорунун мүавини вә назир мүшавири Мәнүҹөһр Муради илә ҝөрүшдә билдириб ки, Иранын Газахыстана үмуми ихраҹы 2025–2026-ҹы илләрин илк 10 ајында 214 милјон доллар тәшкил едиб ки, бунун 128 милјон доллары кәнд тәсәррүфаты мәһсулларынын пајына дүшүр.
Мөмини гејд едиб ки, Газахыстандан Ирана идхалын тәхминән 80 фаизи кәнд тәсәррүфаты мәһсулларындан ибарәтдир вә бу ҝөстәриҹи өлкәнин әрзаг тәһлүкәсизлијинин тәмин олунмасында мүһүм рол ојнајыр.
О, бу рәгәмләрин Шимал–Ҹәнуб бејнәлхалг нәглијјат дәһлизләринин, хүсусилә Газахыстан истигамәтиндә, кәнд тәсәррүфаты мәһсуллары үзәриндә мәркәзләшән тиҹарәт ахыны илә даһа да ҝүҹләндијини вурғулајыб.
