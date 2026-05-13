Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Федерасија Шурасынын (јухары палата) информасија сијасәти комитәсинин сәдри Алексеј Пушков АБШ президенти Доналд Трампын АБШ-нин сонда Иранын уран еһтијатларына саһиб олаҹағы илә бағлы тәкрарланан иддиалары вә һәддини ашан ачыгламалары әсассыз сајыб.
ТАСС аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә Алексеј Пушков Трампын ҹәфәнҝијјатларына ҹаваб олараг билдириб: Нүвә материалларынын чыхарылмасы вә онларын тәһлүкәсиз шәкилдә дашынмасы һәрби мүнагишә шәраитиндә фактики олараг гејри-мүмкүндүр.
О әлавә едиб: Бунун үчүн сүлһ, зәнҝинләшдирилмиш уранын трансфери илә бағлы разылашма, Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији илә дәгиг фәалијјәт планы, һәмчинин Иранын там разылығы вә әмәкдашлығы зәруридир. Бу дөрд шәртдән һеч бири һазырда мөвҹуд дејил. АБШ нәзарәт һәјата кечирә биләр, лакин Иранын разылығы олмадан зәнҝинләшдирилмиш ураны чыхармаға гадир дејил.
