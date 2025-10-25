Контр-адмирал Сәјјари: Силаһлы Гүввәләр истәнилән тәһлүкә илә үзләшмәјә һазырдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасы Ордусунун координатор мүавини билдириб:
“Силаһлы гүввәләр өлкәнин ән јахшы ҝәнҹләриндән сечилир вә гуруда, һавада вә дәниздә истәнилән тәһлүкә илә үзләшмәјә һазырдыр.”
Дүнән ахшам (ҹүмә) ИИР Орду Һәрби Һава Гүввәләри тәрәфиндән Охчулуг Федерасијасында кечирилән вә дөрдүнҹү Дүнја Орду Охчулуг Чемпионатынын (СЫЗМ 2025) ачылыш мәрасими чәрчивәсиндә контр-адмирал Һәбибуллаһ Сәјјари журналистләрә силаһлы гүввәләрин һазырлыг сәвијјәси вә силаһлы гүввәләрин имканларынын артырылмасында идманын ролу барәдә данышараг вурғулады:
“Идман инсан сағламлығы үчүн чох ваҹиб мәсәләдир вә хәстә ҹәмијјәт инкишаф едә билмәз. Силаһлы гүввәләрдә идман өлкәнин ҝәләҹәјини тәмин едән ҝәнҹләрин сағламлығында мүһүм ҝөстәриҹидир.”
