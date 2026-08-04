Трамп Ираны Јенә Тәһдид Етди: Иорданија Һүҹуму Сүрприз Олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын гумарбаз вә педофил президенти Фох Неwс-а вердији мүсаһибәдә, Иранын дүнән ҝеҹә Иорданијадакы базаларына ракет һүҹумларындан гәзәбләндијини билдириб вә бир даһа Ираны јени һүҹумларла һәдәләјәрәк, "Ирана сәрт зәрбә вураҹағыг" иддиасыны етди.
Иранын Иорданијадакы АБШ базаларына ҝүҹлү вә ҝөзләнилмәз һүҹумлары илә бағлы Трамп дејиб: "Иранын дүнән ҝеҹәки һүҹуму сүрприз олду вә гүввәләримизин Иран ракетләрини вурмаг үчүн ҹәми бир нечә дәгигәси вар иди".
О, АБШ-ын Иорданијадакы АБШ гүввәләринә һүҹум етдикдән сонра Ирана ағыр дәрс верәҹәјини иддиа едиб.
АБШ Президенти һәмчинин иддиа етди ки, дүнән ҝеҹә АБШ вә Сәудијјә Әрәбистанынын Ирагдакы мүгавимәт гүввәләринә гаршы тәҹавүзкар һүҹуму "Бағдад һөкумәти илә координасијалы шәкилдә һәјата кечирилиб".
Ирагдакы мүгавимәт гүввәләри әсасән Ирагда АБШ ишғалы вә ИШИД терроризми илә мүбаризә апармаг үчүн јарадылыб вә онлар халг арасында популјарлыг газаныблар вә һазырда Ираг силаһлы гүввәләринин рәсми структурунун бир һиссәсидирләр. Лакин әввәлләр "ИШИД-ин Америка тәрәфиндән јарадылдығыны" етираф едән Доналд Трамп ҝүлүнҹ бир ачыглама верәрәк, "Ирагдакы Иран тәрәфиндән дәстәкләнән милисләрин дүнја үчүн хәрчәнҝ хәстәлији олдуғуну" иддиа етди.
О, һәмчинин "Иранлылара гаршы (тәдбир ҝөрмәк) үчүн әлавә хәбәрдарлыглар етмәји дүшүнүрәм" дејә иддиа етди.
Sizin rəyiniz