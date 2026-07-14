Әнсаруллаһ: Сәудијјә Әрәбистанына ҹавабымыз гәтијјәтли вә бирбаша олаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Мәһәммәд Әл-Фәрәһ Сәудијјә вәһһаби режиминин АБШ вә сионист режимләринин тәкиди илә Сәна Һава Лиманына ендирдији зәрбәләрлә бағлы дејиб: Сәнанын мөвгеји әввәлдән ајдын олуб.
О әлавә едиб: Сәудијјә Әрәбистанынын вә ја онун муздлу гүввәләринин һәр һансы бирбаша тәҹавүзүнә ҹаваб бирбаша, гәтијјәтли вә Сәудијјә Әрәбистанынын дәринликләриндә олаҹаг.
Һәмчинин јәмәнли бир мәнбә билдириб: Сәна Бејнәлхалг Һава Лиманынын мүһасирәсинин гырылмасы ҝери дөнмәздир вә Јәмән ордусу там һазырлыг вәзијјәтдә һәр бир ссенаријә һазырдыр. Истәнилән ҝәрҝинлијин артмасынын нәтиҹәләринә ҝөрә Сәудијјә Әрәбистаны мәсулијјәт дашыјыр.
Sizin rəyiniz