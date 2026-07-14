  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Әнсаруллаһ: Сәудијјә Әрәбистанына ҹавабымыз гәтијјәтли вә бирбаша олаҹаг

14 iyul 2026 - 19:46
Xəbər kodu: 1840302
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әнсаруллаһ: Сәудијјә Әрәбистанына ҹавабымыз гәтијјәтли вә бирбаша олаҹаг

Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Мәһәммәд Әл-Фәрәһ: Сәудијјә Әрәбистанынын истәнилән тәҹавүзүнә ҹаваб гәтијјәтли вә бирбаша олаҹаг.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Мәһәммәд Әл-Фәрәһ Сәудијјә вәһһаби режиминин АБШ вә сионист режимләринин тәкиди илә Сәна Һава Лиманына ендирдији зәрбәләрлә бағлы дејиб: Сәнанын мөвгеји әввәлдән ајдын олуб.

О әлавә едиб: Сәудијјә Әрәбистанынын вә ја онун муздлу гүввәләринин һәр һансы бирбаша тәҹавүзүнә ҹаваб бирбаша, гәтијјәтли вә Сәудијјә Әрәбистанынын дәринликләриндә олаҹаг.

Һәмчинин јәмәнли бир мәнбә билдириб: Сәна Бејнәлхалг Һава Лиманынын мүһасирәсинин гырылмасы ҝери дөнмәздир вә Јәмән ордусу там һазырлыг вәзијјәтдә һәр бир ссенаријә һазырдыр. Истәнилән ҝәрҝинлијин артмасынын нәтиҹәләринә ҝөрә Сәудијјә Әрәбистаны мәсулијјәт дашыјыр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha