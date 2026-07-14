ИИР Орду Гүввәләри АБШ-ын бөлҝәдки базаларыны дронларла дармадағын етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнән өлкәмизә гаршы тәкрарланан ганунсуз АБШ һүҹумларына ҹаваб олараг вә Иран Ислам Республикасы ордусунун јени дрон һүҹумларында АБШ гүввәләринин, мүдафиә вә ракет системләринин, сығынаҹагларынын вә Күвејтдәки АБШ террорчу ордусунун дәстәк сығынаҹагларынын јерләшдији јер ордунун дағыдыҹы дронлары тәрәфиндән һәдәфә алынды.
Иран Ислам Республикасы ордусу, дүшмән Америкабын бәзи һәрби мәркәзләрә, мүлки инфраструктур вә инсанлара тәкрарланан һүҹумларыны вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәсинин фундаментал принсипләринин кобуд шәкилдә позулмасыны писләјәрәк вурғулады: Силаһлы гүввәләрин гәтијјәтли әзмкарлығы вә ирадәси илә вә вар ҝүҹүмүзлә дүшмәнин һәр һансы бир тәҹавүзүнә гаршы Иранын вә әзиз һәмвәтәнләримизин суверенлијини, әрази бүтөвлүјүнү вә мүстәгиллијини мүдафиә етмәкдә бир ан белә тәрәддүд етмәјәҹәјик.
Sizin rəyiniz