  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

ИИР Орду Гүввәләри АБШ-ын бөлҝәдки базаларыны дронларла дармадағын етди

14 iyul 2026 - 19:20
Xəbər kodu: 1840283
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
ИИР Орду Гүввәләри АБШ-ын бөлҝәдки базаларыны дронларла дармадағын етди

АБШ-нин тәкрарланан һәрби тәҹавүзүндән сонра Иран Ислам Республикасы ордусунун дронлары Күвејтдәки АБШ террорчу орду гүввәләринин јерләшмә вә дәстәк мәркәзини һәдәфә алды.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнән өлкәмизә гаршы тәкрарланан ганунсуз АБШ һүҹумларына ҹаваб олараг вә Иран Ислам Республикасы ордусунун јени дрон һүҹумларында АБШ гүввәләринин, мүдафиә вә ракет системләринин, сығынаҹагларынын вә Күвејтдәки АБШ террорчу ордусунун дәстәк сығынаҹагларынын јерләшдији јер ордунун дағыдыҹы дронлары тәрәфиндән һәдәфә алынды.

Иран Ислам Республикасы ордусу, дүшмән Америкабын бәзи һәрби мәркәзләрә, мүлки инфраструктур вә инсанлара тәкрарланан һүҹумларыны вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәсинин фундаментал принсипләринин кобуд шәкилдә позулмасыны писләјәрәк вурғулады: Силаһлы гүввәләрин гәтијјәтли әзмкарлығы вә ирадәси илә вә вар ҝүҹүмүзлә дүшмәнин һәр һансы бир тәҹавүзүнә гаршы Иранын вә әзиз һәмвәтәнләримизин суверенлијини, әрази бүтөвлүјүнү вә мүстәгиллијини мүдафиә етмәкдә бир ан белә тәрәддүд етмәјәҹәјик.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha