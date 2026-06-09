Ливан Баш назири һајгырды: Исраил атәшкәс дөврүндә өлкәмизи 3500 дәфә бомбалајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нәвваф Салам Ливан президентинин әксинә олараг сионист режимин вә АБШ-ын ҹинајәтләринә гаршы һајгырараг билдириб: АБШ-нин 16 апрел тарихиндә Ливанда атәшкәсин елан едилмәсиндән сонра Исраил Ливана тәхминән 3500 һава һүҹуму һәјата кечириб вә јүзләрлә партлајыш төрәдиб.
О гејд едиб ки, 17 апрелдән 7 ијун тарихләри арасында 3491 һава һүҹуму, 407 дағынты әмәлијјаты вә 6 газынты әмәлијјаты иҹра олунуб, Ливанын ҹәнубундакы бир сыра кәндләр исә тамамилә дағыдылыб.
Sizin rəyiniz