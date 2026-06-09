“Гырмызы дәнизи дүшмән үчүн даһа да гырмызы едәҹәјик”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин Милли Тәһлүкәсизлик вә Хариҹи Сијасәт Комиссијасынын рәјасәт һејәтинин үзвү Ибраһим Рзаји Теһран Мәркәз Ислам Азад Университетинин Сосиал Елмләр, Коммуникасија вә Медиа факүлтәсиндә бир груп профессору илә ҝөрүшдә сионист режимин атәшкәси позмасына Иран силаһлы гүввәләринин ҹавабы барәдә данышараг билдириб:
Дүшмән бу ҝүн Иранын Маһшәһрдә јерләшән енержи инфраструктуруну һәдәфә алыб вә әсас мәгсәд милли дајаныглығы сарсытмагдыр.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу аддымлара гаршы мүтләг әкс тәдбирләр ҝөрүлмәлидир.
Рзаји әлавә едиб: Командирләр бу ҝүн дүшмәнин дајаныглығыны азалтмаг вәзифәсини дашыјырлар. Һөрмүз боғазынын идарә олунмасы, еләҹә дә Гырмызы дәниз вә Бабүл-Мәндәб боғазында һәјата кечирилән вә ҝәләҹәкдә дә давам етдириләҹәк тәдбирләр нәтиҹәсиндә Гырмызы дәниз дүшмән үчүн даһа да гырмызы рәнҝ алаҹаг.
Sizin rəyiniz