Улјанов: Гәрбин Бушәһр АЕС-лә бағлы сусгунлуғу нүвә објектләринә һүҹумлары адиләшдирир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русијанын Вјанада јерләшән бејнәлхалг тәшкилатлар јанында даими нүмајәндәси Михаил Улјанов Гәрб дөвләтләринин нүвә објектләринә едилән һүҹумларла бағлы сусгунлуглары барәдә етираз едиб.
О билдириб: “Гәрбин Запорожје Атом Електрик Стансијасына вә Иранын Бушәһр Атом Електрик Стансијасына гаршы һүҹумларла бағлы сусгунлуғу бу ҹүр һәрәкәтләрин ади һал кими гәбул едилмәсинә ҝәтириб чыхарыр.”
Улјановун сөзләринә ҝөрә, Брака Атом Електрик Стансијасынын електрик ҝенераторуна сон һүҹум јени һадисә олмајыб, әксинә нүвә објектләринә һүҹумларын ҝетдикҹә адиләшдији тәһлүкәли тенденсијанын тәркиб һиссәсидир.
Sizin rəyiniz