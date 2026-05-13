ИИР ХИН-и: Рафаел Гросси сијаси ојунлардан әл чәкмәлидир

13 may 2026 - 16:11
Xəbər kodu: 1813893
Source: İRNA
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијин баш директорунун иддиаларына реаксија верәрәк вурғулајыб: Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин вәзифәси јохлама апармагдыр, Һөрмүз боғазы, Иранын ракетләри вә ја Теһранын давранышы барәдә сијаси месажлар вермәк дејил.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји, Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијин баш директору Рафаел Гроссинин реҝионал һадисәләрлә бағлы тәшкилати сәлаһијјәтләрини ашан ачыгламаларына ҹаваб олараг “Х” сосиал шәбәкәсиндә јазыб: БАЕА-нин вәзифәси јохлама апармагдыр, Һөрмүз боғазы, Иранын ракетләри вә ја Теһранын давранышы барәдә сијаси месажлар вермәк дејил.

Бәгаји вурғулајыб: Пешәкар тәрәфсизлик сијаси давранышларын вә ја шәхси амбисијаларын гурбанына чеврилдији заман, гурумларын етибары зәдәләнир вә бир мүддәт сонра онларын еффективлији дә позулур.

