ИИР ХИН-и: Рафаел Гросси сијаси ојунлардан әл чәкмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји, Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијин баш директору Рафаел Гроссинин реҝионал һадисәләрлә бағлы тәшкилати сәлаһијјәтләрини ашан ачыгламаларына ҹаваб олараг “Х” сосиал шәбәкәсиндә јазыб: БАЕА-нин вәзифәси јохлама апармагдыр, Һөрмүз боғазы, Иранын ракетләри вә ја Теһранын давранышы барәдә сијаси месажлар вермәк дејил.
Бәгаји вурғулајыб: Пешәкар тәрәфсизлик сијаси давранышларын вә ја шәхси амбисијаларын гурбанына чеврилдији заман, гурумларын етибары зәдәләнир вә бир мүддәт сонра онларын еффективлији дә позулур.
