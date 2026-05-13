Пезешкиан: Иран халгы һеч вахт дүшмән гаршысында әјилмәјәҹәк

13 may 2026 - 15:56
Xəbər kodu: 1813879
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Доктор Пезешкиан: “Диалог вә ја данышыглар, тәслим олмаг вә ја ҝери чәкилмәк демәк дејил, әксинә, мәгсәд Иран халгынын һүгугларынын һәјата кечирилмәси вә милли марагларын сәлаһијјәтлә мүдафиә олунмасыдыр.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:  Теһранда, Др. Мәсуд Пезешкианын иштиракы илә Үчүнҹү Мәҹбури Мүһарибәнин Нәтиҹәсиндә Дәјмиш Зәрәрләрин Бәрпасы үзрә Ишчи Групунун иҹласы кечирилиб.

Ҝөрүшдә Президент зәрәр чәкмиш әразиләрин бәрпасы просесинин сүрәтләндирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајараг дејиб: “Иран халгы һеч вахт дүшмән гаршысында әјилмәјәҹәк. “

“Диалог вә ја данышыглардан сөһбәт ҝедирсә, бу, тәслим олмаг вә ја ҝери чәкилмәк демәк дејил, әксинә, мәгсәд Иран халгынын һүгугларынын һәјата кечирилмәси вә милли марагларын сәлаһијјәтлә мүдафиә олунмасыдыр.” – дејәрәк Президент билдириб.

Чыхышынын башга бир һиссәсиндә, сон мүһарибәнин јаратдығы тәбии чәтинликләрә тохунан ҹәнаб Пезешкиан билдириб: "Белә шәраитдә галмаг, ајагда дурмаг вә чәтинликләрә вә проблемләрә дөзмәк бәзән шәһидликдән даһа чәтиндир. Сәбир, мүгавимәт вә толерантлыгла мејданда галан инсанлар әслиндә "Бөјүк Ҹиһад"ы һәјата кечирирләр."

