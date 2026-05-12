Видео \ Дәһвүл-әрз; Рәббә јахынлашмаг үчүн башга бир фүрсәт

12 may 2026 - 16:14
Xəbər kodu: 1813411
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Зил-гәдә ајынын 25-ҹи ҝүнү Дәһвүл-әрз ҝүнү олараг адланыр. Ислам инанҹларында мүһүм вә чох фәзиләтли ҝүнләрдән биридир. Бу ҝүн јерин су алтындан үзә чыхдығы ҝүндүр вә ибадәт, оруҹ тутмаг вә Аллаһа јахынлашмаг үчүн мүбарәк бир заман кими таныныр. Рәвајәтләрдә бу ҝүн Һәзрәт Ибраһим (әлејһи сәлам) вә Һәзрәт Иса (әлејһи сәлам) кими бөјүк пејғәмбәрләрин доғулмасы кими әһәмијјәтли һадисәләрлә бағланмыш, бир һәдисдә исә Һәзрәт Һүҹҹәт ибн Әл-Һәсәнин (әҹҹәләллаһу тәала фәрәҹәһу шәриф) зүһур ҝүнү олаҹағы билдирилмишдир.
