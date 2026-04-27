Президент Пезешкијан: Вјетнамла мүнасибәтләрин сәвијјәсини јүксәлтмәјә һазырыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти вјетнамлы һәмкарынын сечилмәси мүнасибәтилә бу өлкәјә ҝөндәрдији тәбрик месажында, Иран Ислам Республикасынын һәртәрәфли дәстәкләнмәси истигамәтиндә икитәрәфли мүнасибәтләрин сәвијјәсинин артырылмасы вә гаршылыглы әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәсинә һазыр олдуғуну вурғулајыб.
Ҹәнаб Мәсуд Пезешкиан Вјетнамын Милли Ассамблејасынын 16-ҹы чағырышында То Ламын президент сечилмәси мүнасибәтилә үнванладығы тәбрик мәктубунда јазыб: Иран Ислам Республикасы илә Вјетнам Сосиалист Республикасы арасында дост мүнасибәтләрин – бејнәлхалг һүгуга әсасланан, гаршылыглы һөрмәт вә чохтәрәфли мүстәвидә мәсулијјәт принсипләринә сөјкәнән ики мүстәгил дөвләт кими – бүтүн саһәләрдә дүзҝүн истигамәтдә инкишаф етмәсиндән мәмнунлуг дујурам.
О билдириб ки, һәр ики өлкәнин мөвҹуд потенсиал вә имканларыны нәзәрә алараг, икитәрәфли мүнасибәтләр халгларын мәнафеләри наминә даһа да дәринләшдирилиб ҝенишләндирилә биләр.
Президент вурғулајыб: Бу әсасда Иран Ислам Республикасынын икитәрәфли мүнасибәтләрин сәвијјәсинин јүксәлдилмәси вә гаршылыглы әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәси истигамәтиндә һазыр олдуғу бәјан едилир.
