ИИР Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатынын нүмајәндәси: Иззәтли Һәҹҹ мәрасими үчүн бүтүн имканлар јарадылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатынын нүмајәндәси Мәдинә Һава Лиманына "Һәҹҹ 2026"-нын илк групунун ҝәлиши илә бағлы билдириб: Иззәәтли Һәҹҹ мәрасими үчүн бүтүн лазыми имканлар јарадылыб.
Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатынын нүмајәндәси Насир Һүвејзави бу ҝүн Иран Һава Лиманына тәјјарә илә ҝәлән "Һәҹҹ 2026" ишчиләри вә аҝентләринин илк групуну гаршылајаркән вердији мүсаһибәдә гејд едиб: Зәвварларын вә хидмәтчиләрин вәһј дијарына ҝәлиши үчүн чох узун бир координасија апарылыб.
Иран Ислам Республикасынын Әрәбистанындакы Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатынын нүмајәндәси планлашдырмаја әсасән, А вә Б планларынын һава вә ја гуру сәјаһәти шәклиндә мүәјјән едилдијини билдириб вә дејиб: Бу ҝүн биз Аллаһ гонагларынын илк хидмәтчиләринин Теһрандакы Имам Хомејни Һава Лиманындан Мәдинә Мүнәввәрәјә ҝәлишинин шаһиди олуруг.
О, "Ләјагәтли Һәҹҹ үчүн тәләб олунан бүтүн имканлар тәмин едилиб вә әзиз һәмвәтәнләримизин бу торпаға ајаг басаҹағы вә өлкәмизин зәвварларына рәсми хидмәт ҝөстәрмә просесинә башлајаҹағы аны сәбирсизликлә ҝөзләјирик." Дејәрәк гејд едиб.
