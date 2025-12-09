  1. Ana səhifə
CНН-ин АБШ-ын Венесуелаја гаршы ҝизли планлары илә бағлы иддиасы

9 dekabr 2025 - 19:00
Xəbər kodu: 1759777
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ медиасы иддиа етди: Трамп администрасијасы, Мадуронун һакимијјәтдән узаглашдырылмасындан сонра Венесуела үчүн планлары сакитҹә вә сон дәрәҹә мәхфиликлә һазырлајыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: CНН-ин АБШ һөкумәт рәсмиләринә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Вашингтонун мүстәгил өлкәләрин дахили ишләринә дүшмәнчилик вә мүдахилә сијасәтини давам етдирир.

АБШ рәсмиси CНН каналына билдириб: “Трамп администрасијасы Мадуронун (Венесуеланын гануни вә сечилмиш президенти) вәзифәдән узаглашдырылмасындан сонракы ҝүн үчүн планлар үзәриндә ишләјир. Бу планлар сакитҹә вә сон дәрәҹә мәхфи шәкилдә һазырланыр вә һакимијјәт бошлуғуну долдурмаг үчүн сечимләр мөвҹуддур!”

CНН бу һесабатда иддиа едиб: “Венесуелаја мүхалиф оланлар Мадуронун вәзифәдән узаглашдырылмасындан сонракы планлары һазырлајыб вә онлары Трамп администрасијасынын рәсмиләри илә бөлүшүбләр.

