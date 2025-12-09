Ҹәнуби Кореја гырыҹы тәјјарәләри 9 Русија вә Чин һәрби тәјјарәсини ашкар етдикдән сонра һаваја галхды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Soytc China Morning Post гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Кореја ордусу елан едиб: “Бу ҝүн, Чәршәнбә ахшамы Чин вә Русија һәрби тәјјарәләри әввәлҹәдән хәбәрдарлыг етмәдән Ҹәнуби Корејанын һава һүҹумундан мүдафиә зонасына дахил олублар. Бу да өз нөвбәсиндә Сеулун гырыҹы тәјјарәләринин мөвге тутмаларына сәбәб олду.”
Сөзү ҝедән медианын мәлуматына ҝөрә, Ҹәнуби Кореја елан едиб: “7 Русија вә 2 Чин һәрби тәјјарәси һава һүҹумундан мүдафиә зонасына дахил олдугдан сонра Сеулун гырыҹы тәјјарәләри һәдәф нөгтәсинә ҝөндәрилди.”
Сеулун Бирҝә Гәрарҝаһ Рәисләри Комитәси ачыгламасында Русија вә Чин тәјјарәләринин јерли вахтла тәхминән саат 10:00-да (Сингапур вахты илә саат 9:00) Кореја Һава Һүҹумундан Мүдафиә Зонасына (KADIZ) дахил олдуғуну билдирди.
Бунунла белә Ҹәнуби Кореја нә Русија, нә дә Чин тәјјарәләринин Сеулун һава мәканыны позмадығыны билдирб.
